В прибайкальских сёлах Бурятии отремонтируют дороги

Общество, Фото: минтранс РБ

Вместе с ремонтом дорожного покрытия устроят тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы, обновят знаки и разметку



Уже в мае этого году начнётся капитальный ремонт центральной улицы 40 лет Победы в селе Югово Прибайкальского района. Также будет завершён ремонт улиц Социальный городок на станции Таловка и улицы Новая в селе Татаурово. Общая протяжённость ремонтируемых участков составит 3,2 км, сообщает минтранс Бурятии.



В рамках капитального ремонта на участках отремонтируют дорожное основание и покрытие, устроят тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы, обновят знаки и разметку.



- Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» с каждым годом дорог, соединяющих небольшие населённые пункты с райцентрами и находящихся в ненормативном состоянии, становится все меньше, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.



В селе Татаурово и на станции Таловка работы стартовали в прошлом году, в этом году обновлённые дороги планируется ввести в эксплуатацию.



- Работа по ремонту дороги в селе Югово начнётся с мая 2023 по сентябрь 2024 годов. Стоимость строительно-монтажных работ составляет более 106 млн рублей. Торги мы уже провели, подрядчик определён, - рассказал глава Прибайкальского района Сергей Семенов.



В 2023 году в Бурятии планируется отремонтировать более 100 км местных и региональных дорог.









