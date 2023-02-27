Обладатели лучших работ получат денежные призы
Сегодня, 27 февраля, в Бурятии стартовал республиканский конкурс на лучшую корпоративную программу «Укрепление здоровья на рабочем месте». К нему допускаются все коллективы государственных организаций и общественного обслуживания, а также учреждений образования и здравоохранения.
Организаторами выступили Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ имени Бояновой совместно с союзом «Объединение профсоюзов Республики Бурятия» при поддержке минздрава Бурятии.
- Конкурс проводится в целях популяризации внедрения здоровье сберегающих технологий на рабочих местах, выявления, поощрения и продвижения лучших корпоративных практик, - рассказали сотрудники центра.
Заявки принимаются до 20 марта. В общей сложности конкурс продлится до 24 ноября, где победители и призёры получат денежные призы.
Подробнее о конкурсе можно узнать в официальном паблике Центра общественного здоровья и медпрофилактики республики в соцсети «Вконтакте».
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В Бурятии стартовал командный конкурс по укреплению здоровья на рабочем месте
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