Ансамбль из Бурятии выиграл Гран-при в конкурсе «Зимняя карусель»

Два других ансамбля из Закаменска в младших возрастных категориях заняли первое и третье места
Международный онлайн-конкурс «Зимняя карусель» (возрастное ограничение 0+) проходил с 1 по 31 января, до 2 февраля участники отправляли заявки с видеозаписями выступлений. До 25 февраля жюри конкурса, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры из Москвы и Санкт-Петербурга, оценивали победителей.
Народный ансамбль русской песни «Беседушка», возрастная категория 26 лет и старше стал обладателем Гран-при в номинации «Вокал народный» в международном конкурсе-фестивале «Зимняя карусель», сообщает администрация города Закаменск.
Вокальный ансамбль «Тараторочки», возрастная категория 5-8 лет занял 1 место в номинации «Вокал народный стилизованный». Вокальный ансамбль «Кристаллики», возрастная категория 9-12 лет занял 3 место в номинации «Вокал эстрадный».
Все три ансамбля, занявшие призовые места, представляют районный дом культуры и творчества города Закаменск. Участники конкурса были награждены дипломами и денежными призами.
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