В Бурятии жители приграничного посёлка боятся остаться без скорой помощи

Чтобы добраться туда, медикам каждый раз приходится преодолевать по 30 километров





Жители кяхтинского посёлка Наушки, который находится на границе с Монголией, рискуют остаться без скорой помощи. О непростой ситуации, сложившейся в населённом пункте, рассказали в региональном отделении Народного фронта. К общественникам обратились сами местные жители.Раньше станция скорой в Наушках круглосуточно обслуживала почти три тысячи сельчан и сотни пассажиров международных поездов, которые останавливаются на одноимённой железнодорожной станции. Однако вместо трёх фельдшеров (как полагается), там работал только один. В итоге он не выдержал нагрузки и уволился.По словам «фронтовиков», новых сотрудников руководство центральной районной больницы искать не стало и решило просто закрыть станцию. Ближайший пункт скорой находится в 30 километрах.- Теперь она приезжает из соседней Кяхты только днём и только в хорошую погоду – и то, если успеет добраться: от Наушек до Кяхты – 30 километров по плохой дороге, – отмечают в Народном фронте.На пять населённых пунктов осталось всего две кареты скорой, добавили общественники. Они уже обратились по этому поводу в Минздрав Бурятии. Активисты хотят, чтобы людям оказывали экстренную помощь круглосуточно и намерены этого добиваться.Местные тем временем отмечают: руководство ЦРБ ссылается на то, что в Наушках есть поликлиника. Но там оказывают только плановую и неотложную помощь, к тому же медучреждение работает по графику. Сельчане надеются, что их обращение не оставят без внимания, ибо для них это «вопрос жизни и смерти».