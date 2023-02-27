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Россияне смогут получить вид на жительство в Казахстане в упрощённом порядке

Россияне смогут получить вид на жительство в Казахстане в упрощённом порядке
Общество,  Фото:pixabay.com.
Необходимое условие – иметь дефицитную профессию

С 28 февраля в Казахстане начн`т действовать новая программа привлечения в экономику страны квалифицированных специалистов из-за рубежа. В упрощенном режиме вид на жительство смогут получить иностранцы по дефицитным для экономики профессиям, сообщает портал «TourDom.ru».

Перечень с 21 позицией подготовлен в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Среди них много медицинских специальностей - эндокринологи, онкологи, гематологи, неонатологи, нейрохирурги.

Также в перечень входит большой список инженерных вакансий от авиационных и космических систем до химпроизводства и медицины. И конечно, IT-специалисты. Шанс получить ВНЖ имеют даже профильные мастера производственного обучения.

Если иностранец подпадает под новые критерии, то сможет оформить вид на жительство в Казахстане сроком на 10 лет без подтверждения своей платёжеспособности.

Больше всего Казахстан принимает гостей из России: в прошлом году в страну прибыло около 2,9 млн россиян. При этом часть из них сменила статус туриста: кто-то открыл собственный бизнес, другие, устроившись на работу, получили право на ВНЖ.

Как отмечает редакция портала, повсеместное использование русского языка обеспечивает гражданам РФ беспроблемное вливание в любой трудовой коллектив.



Казахстан

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