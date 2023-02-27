Соревнования проходили в Ярославской области
С 19 по 27 февраля в городе Рыбинск проходило первенство России по стрельбе из лука (ачери-биатлон). Спортсмены соревновались в спринте, гонке, масс-старте и эстафете. Участники до 21 года преодолевали дистанции 10 км, 8 км, 6 км и 4 км. Спортсмены до 19 лет бежали 8 км, 7,5 км, 6 км.
Успешно выступили на соревнованиях представители Бурятии. В ачери-спринт среди девушек победительницей стала Надежда М. (СШ «Закамна»). В ачери-спринт среди юниоров второе место завоевал Бэликто Бадмаев (СШ «Закамна»), третье – Иван Викулин (СШ «Закамна»). Также Иван победил на ачери-гонке среди юниоров.
Тренер спортсменов Александр Лупсанов был награждён дипломом I степени за подготовку победителей первенства России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Ачери-биатлонисты Бурятии стали победителями первенства России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Улан-Удэ наградили победителей «Ночной хоккейной лиги»
Международное мероприятие состоится в середине марта
В стране живут 131 человек в возрасте 100 лет и старше
Соревнования проходили в Ярославской области
Джидинский район гордится своим ветераном
Педагогов и учащихся приглашают попрактиковаться в каллиграфии
Церемония награждения состоялась 23 февраля
Сегодня в Национальной библиотеке состоялось открытие конкурса
Победу праздновала спортшкола №6
В столице республики прошли торжественные богослужения
Награду вручили Алексей Цыденов и Бурятии Соелма Дагаева
Улан-Удэ примет чемпионат Вооружённых сил
Будет расширено производство воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов
Также профинансируют восстановление дорог в Забайкалье и Туве
Усовершенствованные дворы появятся во всех трёх районах города