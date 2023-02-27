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Ачери-биатлонисты Бурятии стали победителями первенства России

Ачери-биатлонисты Бурятии стали победителями первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Соревнования проходили в Ярославской области

С 19 по 27 февраля в городе Рыбинск проходило первенство России по стрельбе из лука (ачери-биатлон). Спортсмены соревновались в спринте, гонке, масс-старте и эстафете. Участники до 21 года преодолевали дистанции 10 км, 8 км, 6 км и 4 км. Спортсмены до 19 лет бежали 8 км, 7,5 км, 6 км.

Успешно выступили на соревнованиях представители Бурятии. В ачери-спринт среди девушек победительницей стала Надежда М. (СШ «Закамна»). В ачери-спринт среди юниоров второе место завоевал Бэликто Бадмаев (СШ «Закамна»), третье – Иван Викулин (СШ «Закамна»). Также Иван победил на ачери-гонке среди юниоров.

Тренер спортсменов Александр Лупсанов был награждён дипломом I степени за подготовку победителей первенства России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Бурятия ачери-биатлон биатлон стрельба из лука спорт первенство России Закаменский район

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