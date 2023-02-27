Погибшего на СВО мобилизованного из Бурятии наградили орденом Мужества

У него осталась пятилетняя дочка
В среду, 1 марта, в Окинском районе проводят в последний путь 25-летнего Алдара Путункеева, который 28 января погиб во время специальной военной операции на Украине. Прощальная панихида по нему пройдёт в культурно-досуговом центре в селе Орлик. Начало – в 11:00, сообщается в вайбер-группе «Ока-инфо.24/7».
Алдар родился в Орлике 25 июня 1997 года. В 2015-ом окончил местную СОШ и поступил в Полярную академию российского государственного гидрометеорологического университета. В 2019-ом его призвали в армию. Служил наш земляк в Кяхте.
Во время службы он заключил контракт. После его окончания работал бурильщиком на Бурятском геологоразведочном предприятии. В октябре 2022-го попал под объявленную в стране частичную мобилизацию и отправился на СВО. На спецоперации был заместителем командира боевой машины.
Алдар пользовался уважением и доверием среди родственников, коллег и друзей. Его запомнили как отзывчивого, доброго, общительного и жизнерадостного человека. У Путункеева остались пятилетняя дочка, мама и сестра. Погибшего героя посмертно наградили орденом Мужества.
У него осталась пятилетняя дочка
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