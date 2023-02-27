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В Монголии посчитали долгожителей

В Монголии посчитали долгожителей
Общество,  Фото:пресс-служба президента Монголии
В стране живут 131 человек в возрасте 100 лет и старше

По состоянию на 1 февраля этого года в Монголии насчитывается 131 долгожитель в возрасте 100 лет и старше. Об этом проинформировал 23 февраля монгольский национальный статистический комитет.

Также в сообщении говорится, что 83 из 131 долгожителя проживают в аймаках, а 48 – в Улан-Баторе. При этом подавляющее число среди перешагнувших столетний рубеж составляют женщины – 114 человек, а мужчин всего 17 человек. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что в Бурятии проживают 44 долгожителя, которым более 100 лет.
Монголия долгожитель

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