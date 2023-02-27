В Бурятии завоют сирены и перестанут работать телевизоры

В республике протестируют систему экстренного оповещения





В ближайшую среду, 1 марта, в Бурятии пройдёт проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.С 10:40 до 10:43 по местному времени в республике запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды.Кроме того, у жителей Бурятии одну минуту не будут работать телевизоры. С 10:43 до 10:44 на телеканалах первого мультиплекса (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и ТВЦ) появится текстовое сообщение «Техническая проверка».Жителей и гостей республики просят не пугаться и сохранять спокойствие. Такая комплексная проверка системы оповещения проводится ежегодно.