В Бурятии завоют сирены и перестанут работать телевизоры

В республике протестируют систему экстренного оповещения
В ближайшую среду, 1 марта, в Бурятии пройдёт проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
С 10:40 до 10:43 по местному времени в республике запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды.
Кроме того, у жителей Бурятии одну минуту не будут работать телевизоры. С 10:43 до 10:44 на телеканалах первого мультиплекса (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и ТВЦ) появится текстовое сообщение «Техническая проверка».
Жителей и гостей республики просят не пугаться и сохранять спокойствие. Такая комплексная проверка системы оповещения проводится ежегодно.
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