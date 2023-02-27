В Бурятии прошёл хоккейный фестиваль

Общество, Фото: ледовая арена «IceМетр»

В Улан-Удэ наградили победителей «Ночной хоккейной лиги»



25 февраля в Улан-Удэ состоялось торжественное закрытие регионального этапа 12-го всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионах «Любитель 40+» и «Любитель 50+». Мероприятие прошло на ледовой арене «IceМетр».



После товарищеской игры между командами «Дивизион 40+» и «Дивизион 50+», была проведена церемония награждения регионального этапа «Ночной хоккейной лиги». Победителем в «Дивизионе 40+» стал хоккейный клуб «Дорожник». Второе место занял ЛХК «Онохой». Третьими стали спортсмены из ХК «Локомотив».



В «Дивизионе 50+» победу праздновала команда ХК «Байкал». На второй ступени пьедестала – хоккейный клуб «Союз». Тройку призёров замкнул ХК «Энергетик» из Гусиноозёрска.



Победители, призёры и участники «Ночной хоккейной лиги» были награждены медалями и кубками. Лучшие игроки турнира — памятными статуэтками, сообщает пресс-служба арены.



Теперь командам-победительницам предстоит принять участие в финальном этапе фестиваля, который пройдёт в городе Сочи.

