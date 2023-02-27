Март в Бурятии начнётся с плюсовой температуры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами воздух прогреется до -8 градусов



Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. В дневные часы ожидается довольно тёплая, почти весенняя погода. Ситуацию несколько омрачит ветер, порывы которого достигнут 17 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 28 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -18,-23, местами -26,-31, по Прибайкалью и югу -12,-17, днём -3,-8, местами до +2, по северу -9,-14.



В среду, 1 марта, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -11,-16, по северу -27,-32, днём -2,-7, местами +1,+6, по северной половине -9,-14.



В четверг, 2 марта, переменная облачность, местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -22,-27, по Прибайкалью и югу -7,-12, днём -2,+3, местами +3,+8, по северу и Прибайкалью -6,-11.

