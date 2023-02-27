27 февраля

26 февраля

Популярное

Март в Бурятии начнётся с плюсовой температуры

Март в Бурятии начнётся с плюсовой температуры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами воздух прогреется до -8 градусов

Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. В дневные часы ожидается довольно тёплая, почти весенняя погода. Ситуацию несколько омрачит ветер, порывы которого достигнут 17 м/с.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 28 февраля, по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -18,-23, местами -26,-31, по Прибайкалью и югу -12,-17, днём -3,-8, местами до +2, по северу -9,-14.

В среду, 1 марта, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -21,-26, местами -11,-16, по северу -27,-32, днём -2,-7, местами +1,+6, по северной половине -9,-14.

В четверг, 2 марта, переменная облачность, местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -13,-18, местами -22,-27, по Прибайкалью и югу -7,-12, днём -2,+3, местами +3,+8, по северу и Прибайкалью -6,-11.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии могут сообщить о продаже вейпов подросткам
Жители Бурятии могут сообщить о продаже вейпов подросткам
Общество, 27.02.2023
«Горячая линия» будет работать до 3 марта
Штраф за хождение по железнодорожным путям повысят в 20 раз
Штраф за хождение по железнодорожным путям повысят в 20 раз
Общество, 27.02.2023
Об этом сообщил начальник ГУ на транспорте МВД России 
В Бурятии завоют сирены и перестанут работать телевизоры
В Бурятии завоют сирены и перестанут работать телевизоры
Общество, 27.02.2023
В республике протестируют систему экстренного оповещения
Пассажиров аэропорта «Байкал» просят приезжать на рейс заранее
Пассажиров аэропорта «Байкал» просят приезжать на рейс заранее
Общество, 27.02.2023
«Не устраивайте себе квест», - обратился Дмитрий Гармаев
Март в Бурятии начнётся с плюсовой температуры
Март в Бурятии начнётся с плюсовой температуры
Общество, 27.02.2023
Местами воздух прогреется до -8 градусов
В Бурятии вновь «скакнула» заболеваемость коронавирусом
В Бурятии вновь «скакнула» заболеваемость коронавирусом
Общество, 27.02.2023
За сутки его обнаружили всего у 13 человек
В России повысят качество обучения работников правилам охраны труда
В России повысят качество обучения работников правилам охраны труда
Общество, 27.02.2023
С 1 марта данные об обучении работников охране труда будут отражаться в реестре Минтруда России
Реки в Бурятии всё больше «обрастают» льдом
Реки в Бурятии всё больше «обрастают» льдом
Общество, 27.02.2023
Его толщина на Селенге достигла 96 сантиметров
Студенты выступили на «Царской Масленице» в парке Улан-Удэ
Студенты выступили на «Царской Масленице» в парке Улан-Удэ
Общество, 27.02.2023
Народное гуляние прошло в парке имени Жанаева
Поведение улан-удэнцев на собеседовании связали с их доходами
Поведение улан-удэнцев на собеседовании связали с их доходами
Общество, 27.02.2023
Чем больше они получают, тем увереннее себя чувствуют
В Забайкалье взыщут почти 6 млн рублей за некачественный ремонт
В Забайкалье взыщут почти 6 млн рублей за некачественный ремонт
Общество, 27.02.2023
Подрядчик отремонтировал речной вокзал с многочисленными нарушениями
В Северобайкальске наградили участников и призёров Игр Белого месяца
В Северобайкальске наградили участников и призёров Игр Белого месяца
Общество, 27.02.2023
Почти две недели жители Северобайкальска соревновались в спортивных и творческих состязаниях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^