С 1 марта данные об обучении работников охране труда будут отражаться в реестре Минтруда России
С весны 2023 года обучать своих сотрудников работодатель может только в том случае, если организация (ИП или юрлицо) включена в реестр об обучении работников по вопросам охраны труда, сообщает министерство экономики Бурятии.
Без подачи сведений о проведении такого обучения нельзя будет доказать, что работники были подготовлены по охране труда. Для этой процедуры потребуется регистрация на портале Минтруда России. (https://lkot.mintrud.gov.ru/).
Будет сформировано три реестра: реестр работодателей, которые проводят обучение внутри организаций; реестр обученных лиц; реестр учебных центров, которые оказывают услуги по обучению.
- Реестры созданы, чтобы повысить качество внутреннего обучения по охране труда. Они устанавливают одинаковые требования к процессу внутреннего обучения. Запись о внесении в реестр вносится в протокол проверки знаний. Только в этом случае процедура обучения внутри организации будет считаться легитимной и завершённой, - пояснили в министерстве.
Постановлением правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 были утверждены новые правила обучения работников по охране труда. Основная часть положений новых правил вступили в силу 1 сентября 2022 года.
В России повысят качество обучения работников правилам охраны труда
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