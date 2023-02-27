Народное гуляние прошло в парке имени Жанаева
В минувшие выходные в парке имени Жанаева в Улан-Удэ развернулся настоящий праздник. Здесь прошло народное гуляние в честь Масленицы.
- Радостно проводить зиму пришли тысячи людей. Праздник начался с красочного шествия, во главе которого был настоящий Царь на Чудо-печке. Для гостей мероприятия выступали актёры театра-студии «За гранью...», а также артисты ансамбля колледжа искусств народной песни «Живица», народного Забайкальского казачьего ансамбля «Станица» и студенты колледжа искусств имени Чайковского, - сообщает Telegram-канал колледжа искусств.
Самые сильные и смелые гости испытали себя в многочисленных играх и состязаниях, а самые спортивные мужчины поборолись за призы на Масленичном столбе.
В завершении мероприятия участники праздника сожгли чучело Масленицы, окончательно прогнав злую и холодную зиму, а также станцевали традиционный хоровод, поприветствовав весну.
Студенты выступили на «Царской Масленице» в парке Улан-Удэ
Общество, Фото:
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