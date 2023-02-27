В Бурятии наградили госпремиями в области литературы и искусств

Также премии получили учащиеся образовательных организаций



В Бурятии наградили лауреатов государственной премии. Награды вручены на торжественном собрании общественности в честь Нового года по лунному календарю.



Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, указом главы республики от 27 декабря 2022 года государственные премии Бурятии присуждены:

- в области литературы - Алексею Гатапову за роман «Тэмуджин» (16+) в 5 частях;

- в области искусства - творческому коллективу театра народной музыки и танца «Забава» за спектакль «Музыка наших Побед» (6+) в следующем составе: Евгении Герасимовой, Галине Евтушенко, Наталии Ивлевой, Николаю Осипову, Жанне Сидинкиной;

- за симфоническую поэму «Сэлгеэхэн Сэлэнгэмнай» (6+), посвящённую 225-летию Селенгинского полка, - Пурбо Дамиранову;

- в области театрального искусства - Нине Рыжовой за вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Бурятия.



Присуждены государственные премии для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Бурятия, реализующих образовательные программы в области искусств:

- лицу, обучающемуся в профессиональной образовательной организации, находящейся в ведении РБ, реализующей образовательные программы в области искусств: Амгалану Я., студенту 4 курса колледжа искусств им. П.И. Чайковского, специальность – сольное и хоровое народное пение;

- лицам, обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств:

- Елизавете К., учащейся 6 класса детской школы искусств №13 им. Сергея Манжигеева, г. Улан-Удэ, специальность – баян;

- Алине О., учащейся 7 класса Бурятской республиканской цирковой школы, специальность – цирковое искусство;

- Елене Ц., учащейся 5 класса детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева», г. Улан-Удэ, специальность – изобразительное искусство.



