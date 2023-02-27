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В Забайкалье взыщут почти 6 млн рублей за некачественный ремонт

В Забайкалье взыщут почти 6 млн рублей за некачественный ремонт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подрядчик отремонтировал речной вокзал с многочисленными нарушениями

Прокуратура Сретенского района Забайкальского края выявила нарушение закона о контрактной системе при реализации мероприятий национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Установлено, что в рамках реализации указанного национального проекта администрация городского поселения «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края заключила с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт стоимостью 5,8 млн рублей на ремонт речного вокзала в Сретенске в срок до 1 сентября 2019 года.

В декабре 2019 года и.о. главы администрации городского поселения подписал акт приёмки выполненных работ, после чего подрядчик получил денежные средства.

- Вместе с тем работы по ремонту речного вокзала были выполнены с нарушениями строительных норм и правил, действующих государственных стандартов, в силу чего эксплуатация объектов на вокзале представляла опасность для жизни и здоровья людей. Проведённая строительная экспертиза показала, что для устранения нарушений требуется полное переустройство речного вокзала, демонтаж всех произведённых подрядчиком работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

По данному факту вступившим в законную силу приговором суда чиновник, принявший работы, признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан» с назначением наказания в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей и лишения права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года.

Кроме того, реализуя новые полномочия, предоставленные федеральным законом, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с недобросовестного подрядчика всей суммы причинённого бюджетной системе ущерба.

Арбитражный суд Забайкальского края удовлетворил заявленные прокурором требования.

Решение суда не вступило в законную силу.


Забайкальский край ремонт

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