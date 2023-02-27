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Кикбоксёры Бурятии завоевали 9 медалей на первенстве и чемпионате ДФО

Кикбоксёры Бурятии завоевали 9 медалей на первенстве и чемпионате ДФО
Общество,  Фото:федерация кикбоксинга РБ
Один из награждённых стал лучшим кикбоксёром соревнований

Спортсмены Бурятии завоевали 6 золотых медалей на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «фулл контакт» и «К-1». Соревнования проводились с 21 по 26 февраля в Якутске.

Золотые медали выиграли Акшин А. (Северобайкальск, 51 кг, юниоры, «фулл контакт»), Глеб Г. (Северобайкальск, 48 кг, юноши, «фулл контакт»), Сергей Ш. (Закаменск, 60 кг, юниоры, «фулл контакт»), Илона Л. (Северобайкальск, 60 кг, девушки, «фулл контакт»), Айзаана Аракчаа (Улан-Удэ, 48 кг, женщины, «К-1»), Владимир Н. (Улан-Удэ, 57 кг, юноши, «К-1»).

Серебряную награду в «фулл-контакте» завоевала Ирина Ш. (Закаменск, 56 кг, юниорки). Бронзу в этой же дисциплине получили Виктория Н. (Закаменск - Улан-Удэ, 56 кг, юниорки) и Динара Ц. (Закаменск, 44 кг, девушки).

Сергей Ш. из Закаменска стал лучшим кикбоксёром чемпионата и первенства ДФО по кикбоксингу, сообщает федерация кикбоксинга РБ.

Напомним, что в турнире приняли участие около 300 спортсменов из восьми региональных команд. За медали боролись кикбоксёры Приморского, Хабаровского, Камчатского краёв, Якутии, Бурятии, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областей.

Бурятия кикбоксинг спорт чемпионат ДФО первенство ДФО

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