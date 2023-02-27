Поведение улан-удэнцев на собеседовании связали с их доходами

Чем больше они получают, тем увереннее себя чувствуют
Уверенность соискателей из Улан-Удэ растёт вместе с их доходами. Это выяснили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса, который проводился с 8 по 22 февраля. Жители бурятской столицы, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей, держатся на собеседовании спокойнее тех, чьё жалованье меньше – как и улан-удэнцы старше 45-ти и младше 34 лет соответственно.
Отправляясь на встречу с работодателем, среднестатистический житель Улан-Удэ чувствует себя достаточно уверенно – на 3,6 балла из 5 возможных. При этом 34% совершенно не сомневаются в себе. Ещё 38% оценили собственные шансы на «четвёрку», а 19% (каждый пятый) – на «тройку».
О неуверенности и сильной неуверенности (2 и 1 балл соответственно) на собеседованиях рассказало не так уж много горожан. В сумме – 5%.
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