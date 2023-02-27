В Северобайкальске наградили участников и призёров Игр Белого месяца

Почти две недели жители Северобайкальска соревновались в спортивных и творческих состязаниях



Традиционные игры Белого месяца, которые проходят каждый год в Северобайкальске, стартовали 12 февраля и завершились конкурсом красоты и талантов «Дангина» 25 февраля. После этого были награждены все участники и призёры Игр Белого месяца-2023, сообщает администрация города Северобайкальска.



Во время игр прошли ряд спортивных соревнований и творческих конкурсов – конкурс народной и эстрадной песни на бурятском языке, шахматный турнир, турнир по национальной борьбе «Бухэ барилдаан», турнир по разбиванию хребтовой кости «hээр шаха», чемпионат по волейболу, интеллектуальный марафон, а также конкурс красоты и талантов «Дангина» среди юных красавиц города.



- Подводя итоги Игр Белого месяца, я убедился только в одном - мы живём в самом счастливом городе! У нас самые сильные и мужественные мужчины, самые красивые и обаятельные женщины, и самые прекрасные дети. От всей души поздравляю всех с праздником Белого месяца! Желаю всем здоровья, счастья и движения только вперёд! - обратился к присутствующим глава города Северобайкальск Олег Котов.





