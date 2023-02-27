В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
С 24 по 25 февраля в Улан-Удэ прошли открытые первенство и чемпионат Бурятия по каратэ и паракаратэ. Республиканские соревнования проводились в региональном центре единоборств «Патриот».
Более двухсот спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии сразились на татами в дисциплинах «ката» и «кумитэ». Также в соревнованиях приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, которые состязались в дисциплине «ката – паракаратэ».
По итогам турнира команда федерации каратэ Республики Бурятия заняла первое общекомандное место, сообщает группа «Каратэ Бурятия».
Каратисты Бурятии выиграли открытый домашний турнир
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице республики прошли торжественные богослужения
Награду вручили Алексей Цыденов и Бурятии Соелма Дагаева
Улан-Удэ примет чемпионат Вооружённых сил
Будет расширено производство воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов
Также профинансируют восстановление дорог в Забайкалье и Туве
Усовершенствованные дворы появятся во всех трёх районах города
В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
«Золото» соревнований выиграл Максим Трутаев
Один из награждённых стал лучшим кикбоксёром соревнований
Также премии получили учащиеся образовательных организаций
В открытом чемпионате памяти Базара Ринчино приняли участие 174 борца
Вместе с ремонтом дорожного покрытия устроят тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы, обновят знаки и разметку
Стальвира Оршуш выиграла «бронзу» в Египте
Обладатели лучших работ получат денежные призы
Два других ансамбля из Закаменска в младших возрастных категориях заняли первое и третье места