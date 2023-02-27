Каратисты Бурятии выиграли открытый домашний турнир

В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья



С 24 по 25 февраля в Улан-Удэ прошли открытые первенство и чемпионат Бурятия по каратэ и паракаратэ. Республиканские соревнования проводились в региональном центре единоборств «Патриот».



Более двухсот спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии сразились на татами в дисциплинах «ката» и «кумитэ». Также в соревнованиях приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, которые состязались в дисциплине «ката – паракаратэ».



По итогам турнира команда федерации каратэ Республики Бурятия заняла первое общекомандное место, сообщает группа «Каратэ Бурятия».

