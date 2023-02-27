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Два чиновника из Бурятии попали под санкции Зеленского

Два чиновника из Бурятии попали под санкции Зеленского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ограничения коснулись и ряда других российских госслужащих

Президент Украины ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против некоторых организаций и граждан РФ. Соответствующий указ опубликовали накануне на сайте офиса Владимира Зеленского. На это обратил внимание ТАСС.

Ограничения коснулись некоторых спортсменов, бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним структур, общественных организаций, включая Народный фронт, и ряда госслужащих. Среди последних оказались как минимум два чиновника из Бурятии: зампред по «социалке» и по совместительству – министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.

Персональные санкции будут действовать десять лет. Они предусматривают блокировку  активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и применение «других запретов въезда на Украину».

Ранее стало известно, что США ввели санкции против 40 с лишним российских губернаторов, включая главу РБ Алексея Цыденова. Сам он воспринял это как признание.

- Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю, – написал руководитель региона в соцсетях.

санкции Украина правительство РБ чиновники

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