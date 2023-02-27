Два чиновника из Бурятии попали под санкции Зеленского

Ограничения коснулись и ряда других российских госслужащих
Ограничения коснулись некоторых спортсменов, бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним структур, общественных организаций, включая Народный фронт, и ряда госслужащих. Среди последних оказались как минимум два чиновника из Бурятии: зампред по «социалке» и по совместительству – министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин.
Персональные санкции будут действовать десять лет. Они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и применение «других запретов въезда на Украину».
Ранее стало известно, что США ввели санкции против 40 с лишним российских губернаторов, включая главу РБ Алексея Цыденова. Сам он воспринял это как признание.
- Что-то долго они раскачивались. Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю, – написал руководитель региона в соцсетях.