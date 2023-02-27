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Команда вуза Бурятии стала призёром соревнований для IT-специалистов

Команда вуза Бурятии стала призёром соревнований для IT-специалистов
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Они завоевали третье место во Всероссийском хакатоне для талантливых IT-специалистов «Молодёжный бит»

Четверо студентов факультета компьютерных наук и технологий ВСГУТУ в составе команды «Каэр Морхен» завоевали третье место во Всероссийском хакатоне для талантливых IT-специалистов «Молодёжный бит». Они участвовали в конкурсе, посвящённом разработке приложения для цифровой платформы о молодёжном и студенческом туризме.

- Мы разработали готовую базу быстро расширяемого мультиплатформенного приложения с адаптивным дизайном. Это приложение для Android разделено на модули, что позволяет упрощать разработку и коммуникацию между разработчиками. Были реализованы базовые функции. Некоторые из них были упрощены. Также была добавлена квиз-игра для знакомства с пользователем, чтобы улучшить рекомендации, геймификация в виде карточек-заданий в профиле. В целом проект получился с большой задумкой на будущее, - поделился участник конкурса, студент направления «Программная инженерия» ВСГУТУ Данила Еремин.

В соревнованиях участвовали свыше полутора молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны. За 48 часов участники разработали новые способы интеграции персонала в экосистему Росмолодёжи, удобную адаптацию результатов реализации молодёжной политики в субъектах страны для пользователей, а также прототип аудиовизуального ассистента для заполнения грантовых заявок и мобильное приложение по молодёжному туризму. Из 136 команд на старте к защитам проектов дошла 101 команда.

- Поздравляем студенческую команду «Каэр Морхен»: Данила Жилина, Данила Еремина, Ирину Бондарь, Варвару Михалеву, - с получением 3 места во Всероссийском хакатоне «Молодёжный бит». Они награждены сертификатом на путешествие, - рассказала доцент кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ Венера Рабданова.

Всероссийский хакатон для талантливых ИТ-специалистов «Молодёжный бит» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Справка:
Хакатон - форум, соревнования для IT-специалистов. На нем обычно специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время. Задачей хакатона является создание полноценного программного обеспечения.



вузы IT-технологии студенты

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