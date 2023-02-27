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В шести сёлах в районе Бурятии ввели сухой закон

В шести сёлах в районе Бурятии ввели сухой закон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за зимних сельских игр там на несколько суток запретили торговлю алкоголем

В Прибайкальском районе Бурятии стартуют XVI зимние сельские спортивные игры (возрастное ограничение – 6+). В связи с этим в шести сёлах – Нестерово, Зырянск, Турунтаево, Иркилик, Кома и Татаурово – запретили продажу спиртных напитков. «Алкогольное» табу будет действовать несколько суток – с 15:00 27 февраля до 15:00 3 марта.

Соответствующее постановление подписал глава муниципального образования Сергей Семёнов. Его опубликовал в вайбер-группе «Прибайкалье-инфо.24/7». В документе отмечается, что запрет ввели ради «соблюдения общественного порядка и обеспечения общественной безопасности» в период Игр. В вышеперечисленных населённых пунктах будут проживать участники соревнований. Местным торговым точкам и заведениям общепита порекомендовали придерживаться табу.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за предстоящих состязаний жителям и гостям Турунтаево с 24 февраля запретили посещение катков на местном стадионе. Им предложили временную альтернативу – лыжную базу «Белая рысь». Дело в том, что ледовые арены всё это время готовили для соревнований по хоккею с мячом и по конькобежному спорту.

Масштабное спортивное мероприятие объединит около тысячи человек со всей республики. Они поборются за звание лучших в лыжных гонках, зимнем многоборье ГТО, беге на коньках, хоккее с мячом, спортивном ориентировании на лыжах, шахматах, шашках и настольном теннисе. Талисманом  Игр стал заяц – символ Нового года по восточному календарю. 

Возрастное ограничение – 6+

зимние сельские игры алкоголь спорт

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