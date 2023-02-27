Педагогов и учащихся приглашают попрактиковаться в каллиграфии
28 февраля в столице Бурятии состоится международный телемост «Улан-Удэ – Улан-Батор (Монголия). Мероприятие пройдёт в рамках муниципальной инновационной площадки «Art – прорыв». Участники встретятся с художником-каллиграфистом из Монголии Жалайр овгийн Довдоны Батбаяр и с преподавателем старомонгольского письма Раисой Бадмаевой. Встречу проведут в выставочном зале городского дворца детского (юношеского) творчества.
Во время проектного события «Искусство красивого письма «Монгол бичиг» состоится бесплатный мастер-класс. Приглашаются педагоги, учителя, школьники, обучающиеся изостудий, студенты, люди «элегантного возраста» и художники.
Для участия нужны листы для акварели формата А3, а также художественные круглые кисти, синтетика или нейлон, размер 6,7,8,9. Кисти для каллиграфии приветствуются.
Заявки принимаются на почту: [email protected], сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут мастер-класс по монгольскому письму
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В стране живут 131 человек в возрасте 100 лет и старше
Соревнования проходили в Ярославской области
Джидинский район гордится своим ветераном
Педагогов и учащихся приглашают попрактиковаться в каллиграфии
Церемония награждения состоялась 23 февраля
Сегодня в Национальной библиотеке состоялось открытие конкурса
Победу праздновала спортшкола №6
В столице республики прошли торжественные богослужения
Награду вручили Алексей Цыденов и Бурятии Соелма Дагаева
Улан-Удэ примет чемпионат Вооружённых сил
Будет расширено производство воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов
Также профинансируют восстановление дорог в Забайкалье и Туве
Усовершенствованные дворы появятся во всех трёх районах города
В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
«Золото» соревнований выиграл Максим Трутаев