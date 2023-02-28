Жителей Бурятии приглашают на публичный лекторий

Лекция расскажет об освоении БАМа
В Улан-Удэ продолжается проведение публичного лектория «Архивные встречи». 3 марта в конференц-зале научной библиотеки Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (ауд. 8205) состоится лекция доктора исторических наук, декана исторического факультета БГУ Николая Байкалова на тему «Исторический опыт строительства и хозяйственного освоения бурятского участка БАМа».
На лекции будут рассмотрены вопросы проектирования и строительства БАМа, хозяйственного уклада жизни населения и прочее.
Послушать лекцию приглашаются все желающие. Вход свободный, сообщает государственный архив Республики Бурятия.
Возрастное ограничение: 12+.
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