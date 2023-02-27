В Улан-Удэ покажут творчество народов Бурятии

В столице республики наградят лауреатов межрегионального конкурса



28 февраля в столице Бурятии пройдёт гала-концерт и торжественное награждение лауреатов IX межрегионального конкурса народного художественного творчества «Живой родник». Мероприятие состоится в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



- Цель концерта – это сохранение, развитие и популяризация многонационального народного художественного творчества Республики Бурятия. Лауреаты конкурса представят две номинации: «народное пение» и «декоративно-прикладное искусство», - сообщает пресс-служба колледжа.



В фойе откроется выставка изделий декоративно-прикладного характера: роспись по ткани, ткачество, гобелен, керамика, художественная резьба по дереву, художественная обработка металла (ювелирное дело), костюмы, выполненные в народных традициях.



В концертной программе примут участие не только лауреаты номинации «Народное пение», но и специально приглашённые гости – известные исполнители народных песен.



Открытие конкурса и прослушивание номеров прошли сегодня, 27 февраля.



Возрастное ограничение: 6+.

