В столице республики наградят лауреатов межрегионального конкурса
28 февраля в столице Бурятии пройдёт гала-концерт и торжественное награждение лауреатов IX межрегионального конкурса народного художественного творчества «Живой родник». Мероприятие состоится в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
- Цель концерта – это сохранение, развитие и популяризация многонационального народного художественного творчества Республики Бурятия. Лауреаты конкурса представят две номинации: «народное пение» и «декоративно-прикладное искусство», - сообщает пресс-служба колледжа.
В фойе откроется выставка изделий декоративно-прикладного характера: роспись по ткани, ткачество, гобелен, керамика, художественная резьба по дереву, художественная обработка металла (ювелирное дело), костюмы, выполненные в народных традициях.
В концертной программе примут участие не только лауреаты номинации «Народное пение», но и специально приглашённые гости – известные исполнители народных песен.
Открытие конкурса и прослушивание номеров прошли сегодня, 27 февраля.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ покажут творчество народов Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице республики наградят лауреатов межрегионального конкурса
В Улан-Удэ наградили победителей «Ночной хоккейной лиги»
Международное мероприятие состоится в середине марта
В стране живут 131 человек в возрасте 100 лет и старше
Соревнования проходили в Ярославской области
Джидинский район гордится своим ветераном
Педагогов и учащихся приглашают попрактиковаться в каллиграфии
Церемония награждения состоялась 23 февраля
Сегодня в Национальной библиотеке состоялось открытие конкурса
Победу праздновала спортшкола №6
В столице республики прошли торжественные богослужения
Награду вручили Алексей Цыденов и Бурятии Соелма Дагаева
Улан-Удэ примет чемпионат Вооружённых сил
Будет расширено производство воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов
Также профинансируют восстановление дорог в Забайкалье и Туве