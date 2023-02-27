В столице республики прошли торжественные богослужения
26 февраля, Прощёное воскресенье, в Улан-Удэ отметили торжественными богослужениями. В канун недели Сыропустной митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил воскресное всенощное бдение в Свято-Одигитриевском соборе. В воскресный день он в сослужении соборного духовенства провёл божественную литургию в том же храме.
Вечером в Прощёное воскресение митрополит совершил великую вечерню и чин прощения в Свято-Одигитриевском соборе. На богослужении присутствовало духовенство из разных приходов.
- После торжественной встречи архипастыря и его облачения на кафедре в белые праздничные ризы, началось служение великой вечерни. В соответствии с церковным уставом, владыка сам прочитал предначинательный 103 псалом. После торжественного вечернего входа и архиерейского каждения диакон возгласил великий прокимен, и белые ризы духовенства сменились на чёрные великопостные, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - Православные христиане вступили в спасительное поприще Великого поста.
Православные Бурятии отметили Прощёное воскресенье
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