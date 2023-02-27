В Иркутске развернётся фестиваль книжной культуры

Международное мероприятие состоится в середине марта



V международный фестиваль «КнигаМарт-2023» пройдёт в Иркутске с 10 по 12 марта. Это крупнейшее подобное мероприятие в Иркутской области. В рамках фестиваля предусмотрены литературная, профессиональная, детская и особая арт-программы. Будут проведены лекции и мастер-классы писателей, издателей, художников и популяризаторов науки, презентации книг, круглые столы, книжное ток-шоу.



– Фестиваль «КнигаМарт»в – это уникальное мероприятие для нашего региона. Ежегодно в нём принимают участие писатели и эксперты в сфере литературы, сохранения и издательства книг. Важной частью программы является церемония награждения победителей областного конкурса «Лучшая книга года – 2022», то есть авторов, живущих в нашей области, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



На фестивале выступят известные писатели, критики, издатели и популяризаторы науки. В их числе: доктор филологических наук, ведущий радиопередачи Евгений Жаринов; директор музея В. В. Набокова, писатель Андрей Аствацатуров; куратор проекта «КнигоИгры» музейного центра «Площадь Мира» Катерина Любимова; детский писатель, поэт и драматург Андрей Усачёв; доктор филологических наук, психолог Юлия Щербинина, заместитель заведующего отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Великодная; издатель Елена Ольшанская; книжный художник и дизайнер Иван Александров.



– Фестиваль позволяет вести диалог между писателем и читателем, художником и зрителем, автором и критиком, библиотекарем и издателем. Он пройдёт уже пятый раз. За четыре года в «КнигаМарте» приняло участие более 300 писателей, поэтов, деятелей культуры и науки. В общей сложности мероприятия фестиваля посетило более 16 тысяч человек. Мы рассчитываем, что новый фестиваль также будет интересен участникам. В основные дни фестиваля – 10-12 марта – мероприятия состоятся в Иркутске и Усть-Орде. Затем – в городах Киренск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский, – рассказала директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.



Напомним, что международный фестиваль «КнигаМарт» впервые прошёл в марте 2019 года в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Ангарске. В 2022 году мероприятия фестиваля прошли в муниципальных образованиях Иркутской области (Усть-Ордынский, Братск, Байкальск, Усть-Кут, Усть-Илимск, Саянск и Усольский район). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.



Возрастное ограничение: 16+.

