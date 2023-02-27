Улан-удэнцы могут увидеть пирамиды Египта, не выезжая из Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В театре оперы и балета вновь покажут «Аиду»



Драма любви и ревности на фоне золота, нефритовых храмов и пирамид Египта, его триумфальных военных побед. 10 марта в Бурятском театре оперы и балета можно посмотреть оперу «Аида» (возрастное ограничение 16+).



Над монументальным оформлением сцены основательно потрудились художественно-технические цеха Бурятского театра оперы и балета. Премьера в Бурятии состоялась 18 сентября 2013 года. (Мировая премьера: 24 декабря 1871 года, Каир).



Как сообщает министерство культуры Бурятии, для постановки этой оперы были приглашены мастера Мариинского театра: дирижёр Леонид Корчмар, режиссёр-постановщик Алексей Степанюк и художник Вячеслав Окунев. По мнению министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, постановка впечатлит зрителя своей масштабностью: костюмы, декорации, хор, миманс, балет.



«Аида» повествует о судьбе дочери царя Египта Амнерис, эфиопской рабыни Аиды и Радамеса, начальника дворцовой стражи египтян. Трагедийный сюжет рассказывает об истории любви героев под великую музыку Джузеппе Верди.



Зрители увидят любимых артистов и услышат лучшие голоса. Партию Аиды исполнит Батчимэг Самбуу, Радамеса - Михаил Пирогов, в образе дочери царя Египта Амнериса предстанет Ольга Жигмитова.



В спектакле также задействованы солисты оперы: Александр Хандажапов (Амонасро), Бат-Эрдэнэ Доржцэдэн (Рамфис), Бадма Гомбожапов (Царь Египта), Мария Балданова (Жрица), Саян Цымпилов (Гонец). Спектакль идёт под симфонический оркестр. Дирижировать оркестром 10 марта будет Валерий Волчанецкий.



Спектакль будет посвящён 85-летию со дня рождения народного артиста Республики Бурятия, известного певца, одного из самых ярких исполнителей партии Амонасро в опере «Аида» в Бурятском театре оперы и балета Леонарда Сергеевича Шоболова. (1938-2007).



