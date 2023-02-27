В Агинском округе завершился всероссийский турнир по борьбе

Весовая категория 57 кг

1 место - Батомункуев Димчик (с. Ага-Хангил);

2 место - Ашеин Любомир (Республика Саха (Якутия);

3 место - Монх-Эрдэнэ Даваабанди (Монголия);

3 место - Батоболотов Базар (с. Зугалай);



Весовая категория 61 кг

1 место - Дамдинов Жаргал (с. Гунэй);

2 место - Седен Кежик (Республика Тыва);

3 место - Бальжинимаев Алдар (Республика Бурятия);

3 место - Федотов Дьулустан (Республика Саха (Якутия);



Весовая категория 65 кг

1 место - Цэвэнсурэн Цогбадрах (Монголия);

2 место - Гергенов Юлиан (Иркутская область);

3 место - Авелов Александр (Республика Саха (Якутия);

3 место - Баясхолонов Булат (Республика Бурятия);



Весовая категория 70 кг

1 место - Батоев Булат (с. Челутай);

2 место - Тюлюш Эзир (Республика Тыва);

3 место - Куприянов Дмитрий (Республика Бурятия);

3 место - Упхоев Игорь (Республика Бурятия);



Весовая категория 74 кг

1 место - Казырык Сайын (Республика Тыва);

2 место - Будажапов Дмитрий (Иркутская область);

3 место - Будаев Зандан (с. Зугалай);

3 место - Цыренов Буян (Республика Бурятия);



Весовая категория 79 кг

1 место - Бодиев Тумэн (Республика Бурятия);

2 место - Жапов Ариг (с. Зугалай);

3 место - Гомбоев Этигил (с. Цаган-Оль);

3 место - Томорбаатар Дэмчигдорж (Монголия);



Весовая категория 86 кг

1 место - Судаков Максим (с. Дульдурга);

2 место - Шадапов Буянто (Республика Бурятия);

3 место - Бат-Эрдэнэ Бямбадорж (Монголия);

3 место - Евдокимов Алексей (Иркутская область);



Весовая категория 92 кг

1 место - Базаров Барас (с. Челутай);

2 место - Бадмажапов Дамдин (с. Ушарбай);

3 место - Нимаев Аюр (Республика Бурятия);

3 место - Намсараев Нима (с.Цаган-Оль);



Весовая категории 97 кг

1 место - Иванов Юрий (Иркутская область);

2 место - Дондоков Алдар (с. Челутай);

3 место - Эрдынеев Баясхалан (с. Хара-Шибирь);

3 место - Толмачев Максим (Красноярский край);



Весовая категория 125 кг

1 место - Цыжипов Балдан (с. Ага-Хангил);

2 место - Балжимаев Чингис (с. Судундуй);

3 место - Содбоев Сокто (с. Цаган-Оль);

3 место - Аронов Андрей (Республика Саха (Якутия).



С 22 по 25 февраля прошёл всероссийский турнир – 60-й открытый чемпионат Агинского Бурятского округа по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино. За призы и звание сильнейшего спортсмена сражались 174 борца из разных регионов России. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Монголии, Якутии, Дагестана, Хакасии, Тувы, Бурятии, Иркутской области, Красноярского, Хабаровского и Забайкальского краёв. За победу в 10 весовых категориях боролись 12 мастеров спорта международного класса, 45 мастеров спорта России, 93 кандидата в мастера спорта.Победителями в общекомандном первенстве стали забайкальцы: в 17-й раз одержала победу команда из села Челутай, второе место у команды из села Ага-Хангил, третье – команда села Зугалай.В абсолютном первенстве по бурятской борьбе «Барилдаан» звание чемпиона и 1-2 места поделили между собой два тяжеловеса: Балдан Цыжипов, представлявший село Ага-Хангил, и Юрий Иванов из Иркутской области.Все победители и призёры награждены дипломами, медалями футболками и денежными вознаграждениями от организационного комитета и многочисленных спонсоров турнира. Также победителям в каждой весовой категории вручены пояса чемпионов турнира, изготовленные на заказ к юбилейному турниру, а их тренеры поощрены дипломами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на администрацию Агинского Бурятского округа.Призёры 60-го чемпионата Агинского Бурятского округа по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино: