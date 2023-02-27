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На Ольхоне туристам удалось заснять любопытную нерпу

На Ольхоне туристам удалось заснять любопытную нерпу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Она с интересом выглядывала из своей лунки в озере

Вблизи острова Ольхон путешествующим туристам удалось снять милое видео с нерпой, выглядывающей из лунки в озере Байкал.

- Тюлень не побоялся близкого контакта, на видео можно разглядеть даже усы и услышать, как дышит обитатель Байкала, - рассказывается в видеосюжете «Вести-Иркутск».

Этими кадрами поделился житель Байкальска Александр, который получил видео от друзей, путешествующих по Байкалу. По словам Александра, эту нерпу встретили вблизи острова Ольхон.



Иркутск Иркутская область Байкал нерпы туризм

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