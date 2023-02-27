Она с интересом выглядывала из своей лунки в озере
Вблизи острова Ольхон путешествующим туристам удалось снять милое видео с нерпой, выглядывающей из лунки в озере Байкал.
- Тюлень не побоялся близкого контакта, на видео можно разглядеть даже усы и услышать, как дышит обитатель Байкала, - рассказывается в видеосюжете «Вести-Иркутск».
Этими кадрами поделился житель Байкальска Александр, который получил видео от друзей, путешествующих по Байкалу. По словам Александра, эту нерпу встретили вблизи острова Ольхон.
На Ольхоне туристам удалось заснять любопытную нерпу
Общество, Фото:
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