На Ольхоне туристам удалось заснять любопытную нерпу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Она с интересом выглядывала из своей лунки в озере



Вблизи острова Ольхон путешествующим туристам удалось снять милое видео с нерпой, выглядывающей из лунки в озере Байкал.



- Тюлень не побоялся близкого контакта, на видео можно разглядеть даже усы и услышать, как дышит обитатель Байкала, - рассказывается в видеосюжете «Вести-Иркутск».



Этими кадрами поделился житель Байкальска Александр, который получил видео от друзей, путешествующих по Байкалу. По словам Александра, эту нерпу встретили вблизи острова Ольхон.







