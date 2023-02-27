Специалистам пришлось промыть более 3 тысяч метров канализации
Всего сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 68 автоматических водоразборных колонок и устранили 39 канализационных засоров. Кроме того, специалисты промыли 3532 метра канализации.
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27 февраля
26 февраля
06:00
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В Улан-Удэ за неделю произошло 39 засоров
Общество, Фото:
Специалистам пришлось промыть более 3 тысяч метров канализации
Всего сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 68 автоматических водоразборных колонок и устранили 39 канализационных засоров. Кроме того, специалисты промыли 3532 метра канализации.
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