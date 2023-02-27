В Улан-Удэ за неделю произошло 39 засоров

Специалистам пришлось промыть более 3 тысяч метров канализации





За неделю – с 20 по 26 февраля включительно – на сетях в столице Бурятии зафиксировали 10 технологических нарушений. Из них восемь – на водопроводных сетях и два – на оборудовании.Всего сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 68 автоматических водоразборных колонок и устранили 39 канализационных засоров. Кроме того, специалисты промыли 3532 метра канализации.