Жители пригорода Улан-Удэ ходили по тёмным улицам

В вопросе разобралась прокуратура
Жительница Иволгинского района Бурятии сообщила в прокуратуру об отсутствии освещения на улице Советская села Гурульба.
В связи с неисправностью счётчика электрической энергии на улице в тёмное время суток не было освещения. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью, безопасности дорожного движения.
Главе муниципального образования – сельского поселения «Гурульбинское» внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого уличное освещение восстановлено, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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