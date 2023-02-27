Жители пригорода Улан-Удэ ходили по тёмным улицам

В вопросе разобралась прокуратура



Жительница Иволгинского района Бурятии сообщила в прокуратуру об отсутствии освещения на улице Советская села Гурульба.



В связи с неисправностью счётчика электрической энергии на улице в тёмное время суток не было освещения. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью, безопасности дорожного движения.



Главе муниципального образования – сельского поселения «Гурульбинское» внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого уличное освещение восстановлено, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

