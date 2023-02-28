Предпринимательница Кира Макарова рассказала об особой миссии солдатской палатки в Крыму

Известная в Бурятии и за её пределами предпринимательница, автор и основатель брендов KIRA и Nero Lucci (производство гель-лаков и продукции для ногтевого сервиса) Кира Макарова вернулась с крымской границы, где работала волонтёром. Об истории солдатской палатки, трудовых буднях добровольцев и глубокой волонтёрской миссии она поделилась из первых уст.
В начале февраля Кира Макарова купила за свой счёт билеты и отправилась в Крым, на границу, чтобы работать волонтёром и оказывать поддержку нашим землякам-бойцам в зоне проведения СВО. Это та самая палатка «Остров Поддержки V», о которой знает вся Россия.
История палатки
В конце августа 2022 года к Эдуарду Дашиеву, который с самого начала проведения СВО активно помогал раненым землякам в Крыму, приехали Оксана Нимбуевна (группа «Своих не бросаем»), Намсалма Сергеевна группа («Za победу V 03/75/38») и Андрей Оленников. Все, будучи кто в Улан-Удэ, кто в Москве активно помогали нашим землякам. Эти четверо «безумцев» решили поставить палатку на границе Крыма, чтобы подарить частичку малой Родины бойцам-землякам, покормить буузами, столь родным вкусом Бурятии, чтобы они хоть не на много побывали как будто дома.
Изначально думали, что палатка простоит две недели и свернётся. Акция будет закончена... Но надо было видеть глаза суровых мужиков-воинов, чтобы понять, это не просто обеды, это не просто палатка. Все поняли без слов – акция должна продолжаться.
- Кстати, такая палатка стала первой на границе, - рассказала Кира Макрова, - Благодаря ей многие регионы переняли успешный опыт и стали организовывать помощь своим землякам-военнослужащим на местах. Сейчас палатка встречает не только своих, но и всех бойцов с других регионов кто идёт мимо.
Сегодня, благодаря энергии идейных вдохновителей и поддержке главы республики Алексея Цыденова, такие же пункты от Бурятии работают в Армянске и в Таганроге. Бурятия показала пример всей стране, что можно вот так обустроить кусочек дома вдали от Родины и помогать своим землякам в зоне проведения СВО.
Основатели палатки уже не принимают активного участия в деятельности палатки, но дело их живёт и развивается, под руководством Элеоноры Проскуриной, Ольги Собашниковой, Долгоры Гончикдоржиевой.
Глубокий смысл
- Сказать, что эти люди впечатлили меня - не сказать ничего, - призналась Кира Макарова. - Эти люди оставили в моей душе огромный след и перевернули сознание. Особенно, когда я поняла, насколько, глубокий смысл заложен в миссию палатки и в работу волонтёров.
Со стороны может показаться, что работа добровольцев - это накормить, помыть посуду, отвезти посылки. Ничего особенного, всё просто. Но это лишь вершина и самая незначительная часть палаточной миссии. Самое дорогое - в глубине. Всё гораздо значимее, чем может показаться на первый взгляд.
Одно дело накормить и палатка, как кусочек дома в дали от родного края. А другое дело разговоры с бойцами.
- Каждого бойца без исключения мы обнимаем перед тем, как он выйдет из палатки. Обнимаем и говорим: «Мы ждём тебя! Возвращайся! Береги себя! Мы за тебя молимся!». И это невозможно делать отстранённо, не вкладывая душу в каждое объятие. Это можно делать только из состояния искреннего сопереживания, поддержки, надежды, благословения, благодарности и любви к нашим бойцам, - рассказала Кира Макарова, - Любая фальшь здесь будет настолько заметной, насколько среди палаток заметным будет человек в белом пальто.
По словам Киры, эти объятия очень много значат для бойцов, гораздо больше, чем самые вкусные буузы. И это в работе волонтёра самое сложное. Потому что каждого бойца добровольцы провожают на передовую как родного человека. Обнимают, вкладывая душу.
- Одно дело ты работаешь, устаёшь физически. А другое дело - эмоционально, - продолжила предпринимательница, - Мы разговариваем с ребятами и многие из них рассказывают то, что они видели и хотели бы развидеть. И мы переживаем вместе с ними, пропуская через себя. Каждый боец для нас как родной.
Трудовые будни
Волонтёры не только работают, но и живут в палатке. Трудовые будни длятся 18-20 часов в сутки. Короткий сон и снова за работу - бесконечная череда дел и непростых вопросов, пять минут на перекур и всё по новой. А раз в несколько дней выезжают в город - помыться, постираться, переодеться и немного выспаться.
- Сейчас я уже дома на родной земле, - поделилась Кира Макарова. - Может ли каждый быть волонтёром? Однозначно, это путь, который не каждому под силу. Волонтёры - это особые люди, фанаты своего дела... Люди которые готовы отдавать себя без остатка ради идеи - будь то помощь на границе или высадка лесов после пожаров... Но каждый из нас может быть причастным к волонтёрской деятельности и помогать в меру своих сил. Так поступила я, так можете поступить и вы.
У волонтёрской группы, которая поддерживает наших бойцов в зоне проведения СВО, есть вайбер-канал «Остров поддержки V» (https://invite.viber.com/?g2=AQA0cZHHZgmNGVAdHrTPgi2M6yO%2Bt9ggfsXoYid1OdC9%2FrvvQAxpdzOeRyO40oDS)
Здесь можно узнать о буднях палатки на границе. Кира подчеркнула, что не каждый может быть волонтёром, но каждый может помочь в меру своих возможностей может помочь добровольцам и бойцам.
- Видя самоотверженный труд наших бойцов и волонтёров, на душе становится тепло, - заключила Кира Макарова, - Мне не страшно за наше будущее. Мы победим. Потому что в нашей стране есть люди – сильные, смелые, самоотверженные и бесконечно преданные Родине. Крепкого здоровья вам, удачи и всех благ!