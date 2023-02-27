35-ая зенитная ракетная бригада в Бурятии стала гвардейской

Почётное наименование ей присвоил президент России
На днях глава государства Владимир Путин подписал указ о присвоении 35-й зенитной ракетной бригаде почётного наименования «гвардейская» «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов». Документ, датированный 24 февраля, опубликовали на официальном портале правовой информации.
- Присвоить 35-й зенитной ракетной бригаде почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её 35-я гвардейская зенитная ракетная бригада, – говорится в указе президента.
Он уже вступил в силу. Эта бригада является подразделением 36-й общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, и относится к Восточному военному округу.
Почётное наименование ей присвоил президент России
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