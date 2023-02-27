У жительницы Улан-Удэ конфисковали Lexus за пьяную езду

Сделку о продаже иномарки суд посчитал фиктивной



В декабре 2022 года Советский районный суд признал жительницу Улан-Удэ виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ей назначено 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев.



В суде установлено, что женщина, ранее подвергнутая административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь управляла автомобилем, возвращаясь домой после употребления спиртного в одном из баров города.



Государственный обвинитель оспорил приговор, полагая, что автомобиль, использованный при совершении преступления, подлежит конфискации.



- Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и принял решение о конфискации автомобиля марки Lexus. Суд признал, что представленные виновной документы о продаже автомобиля свидетельствуют о заключении формальной сделки, совершенной с противоправной целью – воспрепятствовать принудительному и безвозмездному обращению транспортного средства в собственность государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

