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Министр экономики России встретился с резидентами «Байкальской гавани»

Министр экономики России встретился с резидентами «Байкальской гавани»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максим Решетников провёл рабочее совещание с резидентами экономической зоны

Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках рабочего визита в Бурятию в воскресенье, 26 февраля, посетил особую экономическую зону «Байкальская гавань», сообщили в пресс-службе республиканского правительства

Министр посмотрел строящиеся отели на территории ОЭЗ, провёл рабочее совещание с резидентами экономической зоны, а также принял участие в подписании соглашения между Правительством республики и резидентом ОЭЗ, предполагающим строительство многофункционального туристского комплекса Green Flow Yacht Resort.

- В ОЭЗ «Байкальская гавань» отличные возможности для резидентов - здесь большая площадь, при этом единое планирование инфраструктуры и мастер-планирование в целом. Всё это даёт возможность сделать курорт даже не российского, мирового уровня. Сейчас здесь применяется весь комплекс федеральных решений, также Бурятия получает поддержку в рамках Дальневосточной программы. Поэтому здесь уникальные возможности для развития инвестпроектов. Призываю инвесторов активнее «вливаться» в ОЭЗ, с нашей стороны мы готовы оказывать поддержку на федеральном уровне, на уровне республики, - отметил Максим Решетников.

Также министр посетил строительную площадку одного из крупнейших инвесторов ОЭЗ «Байкальская гавань» компании «Грин Флоу Байкал».

- В 2021 году резидент ОЭЗ – компания «Грин Флоу Байкал» завершила прохождение государственных экспертиз и получила разрешение на строительство отеля на 153 номера на участке «Турка». Открытие строительной площадки состоялось 30 октября 2021 года. Сейчас строительство ведётся в ежедневном режиме, наши резиденты ждут высокий строительный сезон, чтобы продолжить строительство с ещё большим размахом, все экологические требования резидентом соблюдаются, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В рамках проекта резидентом планируется строительство отеля на 153 номера, включая три конференц-зала в составе гостиничного комплекса, строительство оздоровительного комплекса, обустройство парковой зоны, строительство парковки, строительство ресторана, строительство детского центра, создание 213 новых рабочих мест.

В этот день на площадке ОЭЗ «Байкальская гавань» состоялось подписание соглашения с ещё одним резидентом - ООО «Путник Сибирь». Глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор проекта Александр Тертычный и генеральный директор АО ОЭЗ Максим Шарипов подписали трёхстороннее соглашение по созданию многофункционального курортного комплекса, включающего яхт-клуб, отель, школу водных видов спорта и ряд других объектов туристической инфраструктуры.

- Несмотря на высокий потенциал яхтенного туризма, в России он не развит в достаточной степени. На Байкале практически нет стоянок для судов, поэтому строительство данного комплекса станет толчком для развития водного туризма в регионе, - рассказал генеральный директор проекта Александр Тертычный.

Как отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, появление развитой инфраструктуры позволит туристам и гостям курорта посетить уникальные места и природные достопримечательности. Расширение присутствия в регионах России и увеличение доли номерного фонда в полной мере соответствует стратегии развития Cosmos Hotel Group.

- Особенность российского гостиничного рынка - его неоднородность вследствие региональных особенностей. Существует диспропорция между столичными и региональными городами и курортами по обеспеченности гостиничными номерами. А федеральные меры поддержки, безусловно, дают импульс к развитию не только отдельно взятых отельных проектов, но и регионов в целом, - прокомментировал Александр Биба.


байкальская гавань Байкал туризм экономика

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