Министр экономики России встретился с резидентами «Байкальской гавани»









Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках рабочего визита в Бурятию в воскресенье, 26 февраля, посетил особую экономическую зону «Байкальская гавань», сообщили в пресс-службе республиканского правительстваМинистр посмотрел строящиеся отели на территории ОЭЗ, провёл рабочее совещание с резидентами экономической зоны, а также принял участие в подписании соглашения между Правительством республики и резидентом ОЭЗ, предполагающим строительство многофункционального туристского комплекса Green Flow Yacht Resort.- В ОЭЗ «Байкальская гавань» отличные возможности для резидентов - здесь большая площадь, при этом единое планирование инфраструктуры и мастер-планирование в целом. Всё это даёт возможность сделать курорт даже не российского, мирового уровня. Сейчас здесь применяется весь комплекс федеральных решений, также Бурятия получает поддержку в рамках Дальневосточной программы. Поэтому здесь уникальные возможности для развития инвестпроектов. Призываю инвесторов активнее «вливаться» в ОЭЗ, с нашей стороны мы готовы оказывать поддержку на федеральном уровне, на уровне республики, - отметил Максим Решетников.Также министр посетил строительную площадку одного из крупнейших инвесторов ОЭЗ «Байкальская гавань» компании «Грин Флоу Байкал».- В 2021 году резидент ОЭЗ – компания «Грин Флоу Байкал» завершила прохождение государственных экспертиз и получила разрешение на строительство отеля на 153 номера на участке «Турка». Открытие строительной площадки состоялось 30 октября 2021 года. Сейчас строительство ведётся в ежедневном режиме, наши резиденты ждут высокий строительный сезон, чтобы продолжить строительство с ещё большим размахом, все экологические требования резидентом соблюдаются, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.В рамках проекта резидентом планируется строительство отеля на 153 номера, включая три конференц-зала в составе гостиничного комплекса, строительство оздоровительного комплекса, обустройство парковой зоны, строительство парковки, строительство ресторана, строительство детского центра, создание 213 новых рабочих мест.В этот день на площадке ОЭЗ «Байкальская гавань» состоялось подписание соглашения с ещё одним резидентом - ООО «Путник Сибирь». Глава Бурятии Алексей Цыденов, генеральный директор проекта Александр Тертычный и генеральный директор АО ОЭЗ Максим Шарипов подписали трёхстороннее соглашение по созданию многофункционального курортного комплекса, включающего яхт-клуб, отель, школу водных видов спорта и ряд других объектов туристической инфраструктуры.- Несмотря на высокий потенциал яхтенного туризма, в России он не развит в достаточной степени. На Байкале практически нет стоянок для судов, поэтому строительство данного комплекса станет толчком для развития водного туризма в регионе, - рассказал генеральный директор проекта Александр Тертычный.Как отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, появление развитой инфраструктуры позволит туристам и гостям курорта посетить уникальные места и природные достопримечательности. Расширение присутствия в регионах России и увеличение доли номерного фонда в полной мере соответствует стратегии развития Cosmos Hotel Group.- Особенность российского гостиничного рынка - его неоднородность вследствие региональных особенностей. Существует диспропорция между столичными и региональными городами и курортами по обеспеченности гостиничными номерами. А федеральные меры поддержки, безусловно, дают импульс к развитию не только отдельно взятых отельных проектов, но и регионов в целом, - прокомментировал Александр Биба.