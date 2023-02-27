В парке имени Орешкова в Улан-Удэ весело отметили Масленицу

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



В парке имени Орешкова в Улан-Удэ весело и с размахом отметили Масленицу. Для гостей подготовили всевозможные игры и конкурсы, а также рассказывали о традициях.



На сцене выступали артисты, они исполняли песни, танцевали. Собравшихся веселили скоморохи, желающие могли сфотографироваться с тематическими атрибутами: блинами и самоваром.



И, конечно же, все могли полакомиться главным блюдом праздника – блинами. Затем состоялся конкурс на взятие масленичного столба. Самому ловкому досталось полтуши свинины.



Перед сожжением чучела показали эффектное файер-шоу. Завершились гуляния всеобщим хороводом.

