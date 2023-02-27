В Бурятии пообещали снег и метели

Синоптики рассказали о погоде в республике в ближайшие сутки
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков и от -5 до -7 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.
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27 февраля
26 февраля
06:00
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Общество, Фото:
Синоптики рассказали о погоде в республике в ближайшие сутки
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков и от -5 до -7 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.
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