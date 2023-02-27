В Бурятии пообещали снег и метели

Синоптики рассказали о погоде в республике в ближайшие сутки





В понедельник, 27 февраля, в Бурятии немного похолодает. Днём по республике – от -1 до -6, местами – от -8 до -13 градусов. Синоптики обещают небольшой снег, а в некоторых районах – позёмок и метели. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с.В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков и от -5 до -7 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.