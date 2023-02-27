27 февраля

26 февраля

Популярное

В Бурятии пообещали снег и метели

В Бурятии пообещали снег и метели
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики рассказали о погоде в республике в ближайшие сутки

В понедельник, 27 февраля, в Бурятии немного похолодает. Днём по республике – от -1 до -6, местами – от -8 до -13 градусов. Синоптики обещают небольшой снег, а в некоторых районах – позёмок и метели. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с.

В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков и от -5 до -7 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

погода прогноз погоды снег

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пообещали снег и метели
В Бурятии пообещали снег и метели
Общество, 27.02.2023
Синоптики рассказали о погоде в республике в ближайшие сутки
В зеркальную дату на Байкале поженились 32 пары
В зеркальную дату на Байкале поженились 32 пары
Общество, 26.02.2023
Влюблённые связали себя узами брака 23 февраля
Обидевший Бурятию и Чечню папа римский попросил прощения у россиян
Обидевший Бурятию и Чечню папа римский попросил прощения у россиян
Общество, 26.02.2023
Понтифик сделал это через главу Всемирного союза староверов
В Бурятии продолжают подкармливать диких зверей
В Бурятии продолжают подкармливать диких зверей
Общество, 26.02.2023
Кормушки для животных пополняют госинспекторы
В центре Улан-Удэ более 50 человек дружно облились холодной водой на морозе
В центре Улан-Удэ более 50 человек дружно облились холодной водой на морозе
Общество, 26.02.2023
Горожане присоединились к всероссийской спортивно-патриотической акции
В Бурятии спасают попавшую под колёса собаку
В Бурятии спасают попавшую под колёса собаку
Общество, 26.02.2023
Зоозащитники утверждают, что её сбили намеренно
Иркутский губернатор прокомментировал введённые против него санкции США
Иркутский губернатор прокомментировал введённые против него санкции США
Общество, 26.02.2023
Игорь Кобзев заявил, что это прекрасный подарок ко Дню защитника Отечества
Масленицу в Бурятии отпраздновали на льду Байкала. Фоторепортаж
Масленицу в Бурятии отпраздновали на льду Байкала. Фоторепортаж
Общество, 26.02.2023
Жители республики метали блины и катались на печке по замёрзшему озеру
«Всё будет наоборот»: Буддийский лама дал прогноз на 2023 год
«Всё будет наоборот»: Буддийский лама дал прогноз на 2023 год
Общество, 26.02.2023
Он предрёк стабилизацию во всех сферах жизни
В Бурятии сельчанам вернули дневной автобус до райцентра
В Бурятии сельчанам вернули дневной автобус до райцентра
Общество, 26.02.2023
Его запустили по просьбам самих местных жителей
Автобусы № 57 в Улан-Удэ начали ходить по-новому
Автобусы № 57 в Улан-Удэ начали ходить по-новому
Общество, 26.02.2023
Из схемы их движения «выпало» сразу пять остановок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^