Обидевший Бурятию и Чечню папа римский попросил прощения у россиян

Понтифик сделал это через главу Всемирного союза староверов







Глава Бурятии Алексей Цыденов



- Нам приятно, что они осознали свою ошибку Мы принимаем извинения, но говорим всем: не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несём ответственность, – цитировало Кадырова ТАСС.





Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил Ватикану за это «респект». А пару недель спустя извинения принял и чеченский лидер Рамзан Кадыров.- Нам приятно, что они осознали свою ошибку Мы принимаем извинения, но говорим всем: не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несём ответственность, – цитировало Кадырова ТАСС.

В последний день Масленичной недели, 26 февраля, православные верующие отмечают прощёное воскресенье. Оно предваряет Великий пост – самый продолжительный и строгий. В этот день принято попросить прощения у тех, кого обидели – вольно или невольно, и самим прощать других людей.В православный праздник папа римский Франциск тоже попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России. Об этом рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.Последнему ранее пришлось отдельно извиняться за своё скандальное высказывание в интервью, которое он дал журналу America ещё в конце ноября. Тогда глава католической церкви заявил о «жестокости» бурят и чеченцев, принимающих участие в спецоперации на Украине.Пару недель спустя МИД России получило по дипломатическим каналам обращение из Ватикана с официальным заявлением от имени государственного секретаря святого престола Пьетро Паролина.- В нём говорится, что госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре – равно как и к другим странам и народам мира, – отметила представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.