В Бурятии продолжают подкармливать диких зверей

Кормушки для животных пополняют госинспекторы





В Бурятии на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения, несмотря на праздники, вовсю кипит работа. Сотрудники БУ «Бурприрода» продолжают зимний маршрутный учёт – подсчёт численности диких животных.Кроме того, они успевают проводить биотехнические мероприятия – подкормку для животного мира, рассказали на официальной странице учреждения во «ВКонтакте». Госинспекторы работают в том числе в Кондо-Витимском заказнике в Еравнинском районе и в Ангирском – в Заиграевском.