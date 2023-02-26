В Бурятии продолжают подкармливать диких зверей

Кормушки для животных пополняют госинспекторы
В Бурятии на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения, несмотря на праздники, вовсю кипит работа. Сотрудники БУ «Бурприрода» продолжают зимний маршрутный учёт – подсчёт численности диких животных.
Кроме того, они успевают проводить биотехнические мероприятия – подкормку для животного мира, рассказали на официальной странице учреждения во «ВКонтакте». Госинспекторы работают в том числе в Кондо-Витимском заказнике в Еравнинском районе и в Ангирском – в Заиграевском.
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Кормушки для животных пополняют госинспекторы
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