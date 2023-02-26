Жители Бурятии забили тревогу из-за закрытого целебного источника в Тунке

Люди решили, что его сделали платным
Недавно местные соцсети облетели публикации, в которых говорится, что в курортном посёлке Аршан отключили краны с целебным источником. Подписчики паблика «Весь Улан-Удэ» заявили: его якобы сделали платным и за лечебную воду теперь придётся отдавать определённую сумму.
Первыми на это, как выяснилось, обратили внимание иркутяне. Видео с закрытым бюветом опубликовали в одном из местных telegram-каналов.
Впрочем, вскоре информацию о взимании платы за пользование источником опровергли. Telegram-канал «Тунка. Бурятия» пишет со ссылкой на руководство «Байкалкурорта» и администрацию района, что питьевой бювет в самом начале парковой зоны не работает временно. Там запланировали косметический ремонт. В порядок хотя привести и систему водоотведения. По предварительным данным, всё должно снова заработать в июне.
- Бесплатно тёплую минеральную воду можно набрать в 200 метрах от бювета, в ванном корпусе санатория «Аршан» – это по дороге на водопады, а также в открытом источнике в парковой зоне, возле санатория «Саяны» и в самом здании на втором этаже. Для всех желающих открытые питьевые источники доступны и на другом берегу реки Кынгарга, – пишет «Тунка. Бурятия».
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