В центре Улан-Удэ более 50 человек дружно облились холодной водой на морозе

Горожане присоединились к всероссийской спортивно-патриотической акции
В субботу, 25 февраля, в центре бурятской столицы состоялось необычное мероприятие. Более полусотни улан-удэнцев – женщины, мужчины и даже дети – устроили массовое обливание холодной водой из вёдер. Они приняли участие во всероссийской спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно!» (возрастное ограничение – 0+
).
Даже температура за окном в -10 градусов не стала помехой для любителей здорового образа жизни. В министерстве спорта РБ рассказали, что всего к акции присоединилось свыше 15 российских городов – от Калининграда до Сахалина. А приурочили её ко Дню защитника Отечества.
Улан-удэнцев ждала обширная шоу-программа, а обливание стало кульминацией праздника. Участие в нём мог принять любой желающий от пяти лет и старше. Кстати, такое мероприятие на Центральном стадионе прошло уже во второй раз.
Возрастное ограничение – 0+
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