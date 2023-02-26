В центре Улан-Удэ более 50 человек дружно облились холодной водой на морозе

Горожане присоединились к всероссийской спортивно-патриотической акции







Даже температура за окном в -10 градусов не стала помехой для любителей здорового образа жизни. В министерстве спорта РБ рассказали, что всего к акции присоединилось свыше 15 российских городов – от Калининграда до Сахалина. А приурочили её ко Дню защитника Отечества.



Улан-удэнцев ждала обширная шоу-программа, а обливание стало кульминацией праздника. Участие в нём мог принять любой желающий от пяти лет и старше. Кстати, такое мероприятие на Центральном стадионе прошло уже во второй раз.



Возрастное ограничение – 0+



В субботу, 25 февраля, в центре бурятской столицы состоялось необычное мероприятие. Более полусотни улан-удэнцев – женщины, мужчины и даже дети – устроили массовое обливание холодной водой из вёдер. Они приняли участие во всероссийской спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно!» ().