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В Бурятии спасают попавшую под колёса собаку

В Бурятии спасают попавшую под колёса собаку
Общество,  Фото:скриншот из видео в группе vk.com/zoodefenders_buryatya
Зоозащитники утверждают, что её сбили намеренно

В официальной группе зоозащитников Бурятии во «ВКонтакте» разместили пост с просьбой о помощи. Там рассказали, что недавно в приют «Кот и пёс» в Улан-Удэ привезли собаку, попавшую под колёса авто. Случилось всё в Селенгинске. Животному дали кличку Ася.

- Собаку сбили намеренно – это доказывает видеозапись. Сейчас Ася лежит, на ноги не встаёт. Предстоит тщательное обследование, – говорится в публикации.

Однако сделать это быстро не получится, поскольку у зоозащитников накопились огромные долги перед ветеринарной клиникой. Помощь требуется и другим подопечным приюта. В группе объявили сбор средств на обследование Аси. 
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