В Бурятии спасают попавшую под колёса собаку

Зоозащитники утверждают, что её сбили намеренно
В официальной группе зоозащитников Бурятии во «ВКонтакте» разместили пост с просьбой о помощи. Там рассказали, что недавно в приют «Кот и пёс» в Улан-Удэ привезли собаку, попавшую под колёса авто. Случилось всё в Селенгинске. Животному дали кличку Ася.
- Собаку сбили намеренно – это доказывает видеозапись. Сейчас Ася лежит, на ноги не встаёт. Предстоит тщательное обследование, – говорится в публикации.
Однако сделать это быстро не получится, поскольку у зоозащитников накопились огромные долги перед ветеринарной клиникой. Помощь требуется и другим подопечным приюта. В группе объявили сбор средств на обследование Аси.
Зоозащитники утверждают, что её сбили намеренно
Игорь Кобзев заявил, что это прекрасный подарок ко Дню защитника Отечества
Жители республики метали блины и катались на печке по замёрзшему озеру
Он предрёк стабилизацию во всех сферах жизни
Его запустили по просьбам самих местных жителей
Из схемы их движения «выпало» сразу пять остановок
Траурная церемония пройдёт 26 февраля
Столица Бурятии провожает зиму
Отслеживать антропогенное воздействие на озеро теперь будут постоянно
Жители республики считают, что у бурятской столицы всё-таки «женское лицо»
Большие «волгабасы» могут помешать другому транспорту
В этномузее рассказали, как развлечься и чем угоститься на празднике
Теперь ему требуется срочная операция
Венера, Луна и Юпитер выстроились в один ряд
В республике сегодня ветрено