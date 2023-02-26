В Бурятии спасают попавшую под колёса собаку

Зоозащитники утверждают, что её сбили намеренно





В официальной группе зоозащитников Бурятии во «ВКонтакте» разместили пост с просьбой о помощи. Там рассказали, что недавно в приют «Кот и пёс» в Улан-Удэ привезли собаку, попавшую под колёса авто. Случилось всё в Селенгинске. Животному дали кличку Ася.- Собаку сбили намеренно – это доказывает видеозапись. Сейчас Ася лежит, на ноги не встаёт. Предстоит тщательное обследование, – говорится в публикации.Однако сделать это быстро не получится, поскольку у зоозащитников накопились огромные долги перед ветеринарной клиникой. Помощь требуется и другим подопечным приюта. В группе объявили сбор средств на обследование Аси.