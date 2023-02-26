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Масленицу в Бурятии отпраздновали на льду Байкала. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жители республики метали блины и катались на печке по замёрзшему озеру

В субботу, 25 февраля, в баргузинском селе Максимиха провожали зиму. В честь Масленицы там устроили настоящие народные гуляния (возрастное ограничение – 0+). Организатором мероприятия выступил парк-отель «Кумуткан».
 
Жителей республики ждало множество развлечений – это и забег в валенках, и хоккей с мячом, и метание блинов. Все желающие могли опробовать аттракцион в виде ледяной чаши и поучаствовать в плетении гигантской косички. А ещё – прокатиться по льду Байкала на снегоходе и чудо-печке, почувствовав себя Емелей из сказки, порезвиться в ледяном городке, сделать множество памятных снимков в тематических фотозонах, угоститься блинчиками с пылу с жару и отведать вкуснейший плов. Под конец мероприятия сожгли чучело Масленицы.
 
Ведущей праздника стала известная юмористка Татьяна Нежельская. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Масленицы на зимнем Байкале.

Масленица Байкал праздник

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