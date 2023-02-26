«Всё будет наоборот»: Буддийский лама дал прогноз на 2023 год

Он предрёк стабилизацию во всех сферах жизни







Считается, что две недели празднования Сагаалгана покажут, как пройдут следующие 12 месяцев. Чего ждать от 2023-го, рассказал РИА Новости замглавы Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель Санкт-Петербургского дацана «Гунзэчойнэй» – лама Буда Бадмаев.



Год назад лама по просьбе издания дал прогноз на ушедший 2022-ой. Настоятель «Гунзэчойнэй» предсказывал, что он будет сложным и, как сам Тигр – «переменчивым и неоднозначным». «Этот зверь, как мы знаем, с виду спокойный, но всегда готов напасть», – говорил тогда Буда Бадмаев.





Пророчество сбылось.



- Тигр показал себя. Ожидали грозных событий и они состоялись – мы видели это по непростой обстановке в мире, – пояснил РИА Новости замглавы БТСР по Северо-Западному федеральному округу.



Но нынешний год, по его словам – полная противоположность предыдущего. Кролик – тихое и мирное животное, что говорит о стабилизации во всех сферах жизни.



- А ещё он благоприятствует всевозможным соединениям. Это может быть, например, торжество в узком кругу или более масштабное мероприятие. Нужно сделать акцент на дружбу и сотрудничество, тогда всё постепенно выправится, – уверен Бадмаев.



По его словам, особое внимание в 2023-м следует уделить семье – именно она создаёт для каждого «крепкий внутренний стержень». Когда среди родных разлад, возникают и все остальные проблемы.



- Допустим, человека уволили с работы. А у него жена, дети. Да, материально стало хуже. Но семья от этого не распадается. Домочадцы садятся и сообща решают, как жить дальше. Точно так же и в масштабах страны – если чувство единства крепко, ничто не сможет помешать, – подчеркнул Буда Бадмаев.



Кому-то помогает вера, кому-то – традиции и общие интересы. Но главное, по мнению ламы – всегда помнить, что мир не ограничивается конкретным «я». Вокруг есть другие люди, и все они – разные.



- Нужно научиться принимать их, развивать взаимоуважение. Мир и покой внутри нас – залог сильной духовной защиты, – заявил настоятель Санкт-Петербургского дацана.



Ранее настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов)



Ранее настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) представил прогноз на первую половину 2023 года – он рассказал, какие события ждут Бурятию вместе со всей страной и миром и дал ряд рекомендаций. А несколько дней спустя лама раскрыл , чего ждать в 2023-ем представителям всех 12-ти знаков восточного гороскопа.

Недавно все буддисты отметили наступление Нового года по лунному календарю. Он пройдёт под покровительством Синего (Чёрного) Водяного Зайца (Кролика). Талисман «вступил» в свои права с 21 февраля и сменил Голубого Водяного Тигра.