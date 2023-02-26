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«Всё будет наоборот»: Буддийский лама дал прогноз на 2023 год

«Всё будет наоборот»: Буддийский лама дал прогноз на 2023 год
Общество,  Фото:Pixabay.com
Он предрёк стабилизацию во всех сферах жизни

Недавно все буддисты отметили наступление Нового года по лунному календарю. Он пройдёт под покровительством Синего (Чёрного) Водяного Зайца (Кролика). Талисман «вступил» в свои права с 21 февраля и сменил Голубого Водяного Тигра.

Считается, что две недели празднования Сагаалгана покажут, как пройдут следующие 12 месяцев. Чего ждать от 2023-го, рассказал РИА Новости  замглавы Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель Санкт-Петербургского дацана «Гунзэчойнэй» – лама Буда Бадмаев.

Год назад лама по просьбе издания дал прогноз на ушедший 2022-ой. Настоятель «Гунзэчойнэй» предсказывал, что он будет сложным и, как сам Тигр – «переменчивым и неоднозначным». «Этот зверь, как мы знаем, с виду спокойный, но всегда готов напасть», – говорил тогда Буда Бадмаев.

Пророчество сбылось.

- Тигр показал себя. Ожидали грозных событий и они состоялись – мы видели это по непростой обстановке в мире, – пояснил РИА Новости замглавы БТСР по Северо-Западному федеральному округу.
 
Но нынешний год, по его словам – полная противоположность предыдущего. Кролик – тихое и мирное животное, что говорит о стабилизации во всех сферах жизни.

- А ещё он благоприятствует всевозможным соединениям. Это может быть, например, торжество в узком кругу или более масштабное мероприятие. Нужно сделать акцент на дружбу и сотрудничество, тогда всё постепенно выправится, – уверен Бадмаев.

По его словам, особое внимание в 2023-м следует уделить семье – именно она создаёт для каждого «крепкий внутренний стержень». Когда среди родных разлад, возникают и все остальные проблемы.

- Допустим, человека уволили с работы. А у него жена, дети. Да, материально стало хуже. Но семья от этого не распадается. Домочадцы садятся и сообща решают, как жить дальше. Точно так же и в масштабах страны – если чувство единства крепко, ничто не сможет помешать, – подчеркнул Буда Бадмаев. 

Кому-то помогает вера, кому-то – традиции и общие интересы. Но главное, по мнению ламы – всегда помнить, что мир не ограничивается конкретным «я». Вокруг есть другие люди, и все они – разные.

- Нужно научиться принимать их, развивать взаимоуважение. Мир и покой внутри нас – залог сильной духовной защиты, – заявил настоятель Санкт-Петербургского дацана.

Ранее настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) представил прогноз на первую половину 2023 года – он рассказал, какие события ждут Бурятию вместе со всей страной и миром и дал ряд рекомендаций. А несколько дней спустя лама раскрыл, чего ждать в 2023-ем представителям всех 12-ти знаков восточного гороскопа.

буддизм Сагаалган лама

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