В Улан-Удэ простятся с главврачом республиканского психоневрологического диспансера

В воскресенье, 26 февраля, в Бурятии проводят в последний путь главного врача республиканского психоневрологического диспансера. Прощание с Виталием Леонтьевичем Грифом начнётся в 13:00.





Оно продлится час – до 14:00 и пройдёт в прощальном зале на улице Борсоева, 1а.