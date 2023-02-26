В Улан-Удэ простятся с главврачом республиканского психоневрологического диспансера

Траурная церемония пройдёт 26 февраля
В воскресенье, 26 февраля, в Бурятии проводят в последний путь главного врача республиканского психоневрологического диспансера. Прощание с Виталием Леонтьевичем Грифом начнётся в 13:00.
Оно продлится час – до 14:00 и пройдёт в прощальном зале на улице Борсоева, 1а.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, Виталий Леонтьевич скоропостижно скончался в пятницу, 24 февраля. Он умер на 63-ом году жизни.
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Траурная церемония пройдёт 26 февраля
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