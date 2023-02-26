В России изменили порядок экологического мониторинга Байкала

Отслеживать антропогенное воздействие на озеро теперь будут постоянно
Мониторинг будет постоянным. Конкретные задачи закрепили за определёнными службами и ведомствами. Так, Росгидромет будет отвечать за информацию о радиационной обстановке, состоянии атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод, Рослесхоз – о лесных возгораниях и пожарной опасности.
Минприроды поручили сбор сведений о состоянии животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях. А власти Бурятии и соседних Иркутской области и Забайкалья обязали, в частности, предоставлять данные о биоразнообразии в своих регионах.
- Результаты наблюдений и прогнозы развития экологической ситуации будут размещаться на интернет-портале «Экологический мониторинг Байкала». Главная цель проекта – улучшить состояние озера путём сокращения объёма неочищенных стоков и очистки загрязнённых производственных участков, – рассказали в telegram-канале правительства России. – Ещё одно направление работы – выпуск в озеро молоди омуля и осетра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в своём недавнем послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин призвал заняться оздоровлением уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу.
- А в среднесрочной перспективе распространим эту работу на озеро Ильмень и такие наши реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева. Нельзя забывать и о средних и малых реках. Обращаю на это внимание всех уровней власти, – подчеркнул президент.