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Искусственный интеллект раскритиковали за «очеловеченный» Улан-Удэ

Искусственный интеллект раскритиковали за «очеловеченный» Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики считают, что у бурятской столицы всё-таки «женское лицо»

Автор telegram-канала «Сила в правде» высказался по поводу «человеческого» образа Улан-Удэ, созданного нейросетью Midjourney. Недавно с её помощью ряд российских городов «превратили» в людей. Получившиеся снимки тут же облетели соцсети, включая крупные сообщества во «ВКонтакте», где насчитываются миллионы подписчиков.

Улан-Удэ в таком обличье напоминает сурового монаха-буддиста. Создатель telegram-канала «Сила в правде» заявил: не очень понятно, как работают алгоритмы Midjourney, создавшие этот образ.
 
- Во-первых, столица Бурятии явно имеет женское лицо, поскольку количество женщин здесь сильно превышает количество мужчин. Во-вторых, никакой суровой решимости в образе рядового улан-удэнца нет, – отметил он.

Из соседнего Иркутска искусственный интеллект сделал мужчину в шапке и роскошной шубе, похожего не то на монаха, не то на купца. Краснодар «держит» в руке бутылку, а Пермь оказалось пышной суровой дамой с длинными белыми локонами. Столица РФ – Москва – девушка в стильном кокошнике, Санкт-Петербург – молодой человек со стильно уложенными бородой и усами.

От всех фотографий веет чем-то таинственным и фэнтезийным. При этом персонажи индивидуальны и не похожи друг на друга и отличаются ещё и возрастом. Связано это с датами основания самих городов. К примеру, Новосибирск, история которого ведёт отсчёт с 1893 года (статус города он получил 28 декабря 1903-го), оказался среди них единственным ребёнком – мальчиком с голубыми глазами и вдумчивым взглядом.
 
Midjourney (в переводе с английского – полпути) – искусственный интеллект, способный преобразовывать текст в изображения. Создать их можно по описанию. Вводить слова нужно на английском языке. Генерация осуществляется в режиме реального времени и занимает пару минут.
нейросеть женщины Улан-Удэ

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