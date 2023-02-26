В Бурятии неизвестные сломали котику челюсть

Теперь ему требуется срочная операция







- Cказали, что ему сломали челюсть – скорее всего, палкой. Требуется срочная операция. Для этого сегодня нужно отвезти его из Кяхты в Улан-Удэ, – поделились кяхтинцы в telegram-канале « Blog Kyakhta».



Там уже объявили сбор средств на лечение пушистика. Внести посильную сумму в его спасение могут все желающие.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля живодёр Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля живодёр выстрелил из арбалета в рыжего кота по кличке Кузя. Случилось всё в заиграевском посёлке Татарский Ключ. Стрела пронзила несчастное животное насквозь.





Фотографии с ним тут же облетели соцсети и вызвали широкий резонанс. Хозяева – местная жительница и её дочка – увезли своего питомца в ветлечебницу. Специалистам пришлось извлекать стрелу под наркозом.



Этот вопиющий инцидент произошёл в Кяхте. Местные жители нашли на улице окровавленного бело-рыжего котика. Они не бросили животное в беде, а забрали с собой и увезли в ветеринарную клинику.