В Бурятии неизвестные сломали котику челюсть

Теперь ему требуется срочная операция
Этот вопиющий инцидент произошёл в Кяхте. Местные жители нашли на улице окровавленного бело-рыжего котика. Они не бросили животное в беде, а забрали с собой и увезли в ветеринарную клинику.
- Cказали, что ему сломали челюсть – скорее всего, палкой. Требуется срочная операция. Для этого сегодня нужно отвезти его из Кяхты в Улан-Удэ, – поделились кяхтинцы в telegram-канале «Blog Kyakhta».
Там уже объявили сбор средств на лечение пушистика. Внести посильную сумму в его спасение могут все желающие.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля живодёр выстрелил из арбалета
в рыжего кота по кличке Кузя. Случилось всё в заиграевском посёлке Татарский Ключ. Стрела пронзила несчастное животное насквозь.
Фотографии с ним тут же облетели соцсети и вызвали широкий резонанс. Хозяева – местная жительница и её дочка – увезли своего питомца в ветлечебницу. Специалистам пришлось извлекать стрелу под наркозом.
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Теперь ему требуется срочная операция
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