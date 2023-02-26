Космическое трио: В небе над Бурятией засняли парад планет





Вечером 23 февраля жители Бурятии вместе со всеми россиянам наблюдали редкое астрономическое явление – парад планет. В один ряд после захода Солнца выстроились Венера, спутник Земли – Луна и Юпитер.

















Если выражаться профессионально, в этот момент произошло их максимальное сближение по эклиптической долготе. Тонкий серп растущей Луны расположился между двумя яркими планетами, рассказали в Московском планетарии. Их движение продолжится, и ко 2 марта Юпитер и Венера постепенно окажутся в полуградусе друг от друга.

















Полюбоваться на «космическое трио» можно было из любого уголка республики невооружённым глазом. Снимками необычного явления и своими впечатлениями наши земляки несколько дней делились в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». «Очень завораживающе», «Красиво», – отмечали они. А некоторые интернет-пользователи уверены: это своего рода предзнаменование и «начало новой, лучшей эпохи».