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Космическое трио: В небе над Бурятией засняли парад планет

Космическое трио: В небе над Бурятией засняли парад планет
Общество,  Фото:Паблик «Аноним 03» во «ВКонтакте»
Венера, Луна и Юпитер выстроились в один ряд

Вечером 23 февраля жители Бурятии вместе со всеми россиянам наблюдали редкое астрономическое явление – парад планет. В один ряд после захода Солнца выстроились Венера, спутник Земли – Луна и Юпитер.




Если выражаться профессионально, в этот момент произошло их максимальное сближение по эклиптической долготе. Тонкий серп растущей Луны расположился между двумя яркими планетами, рассказали в Московском планетарии. Их движение продолжится, и ко 2 марта Юпитер и Венера постепенно окажутся в полуградусе друг от друга.




Полюбоваться на «космическое трио» можно было из любого уголка республики невооружённым глазом. Снимками необычного явления и своими впечатлениями наши земляки несколько дней делились в популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». «Очень завораживающе», «Красиво», – отмечали они. А некоторые интернет-пользователи уверены: это своего рода предзнаменование и «начало новой, лучшей эпохи».
планеты космос соцсети

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